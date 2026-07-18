Una foto molto diffusa mostra Messi con i capelli lunghi e lisci mentre fa il bagnetto a un bambino con una faccia grande e occhi grandi. La scena è diventata virale e molti si sono chiesti se possa suggerire che viviamo in una simulazione. La foto ritrae un momento di intimità tra il calciatore e il bambino, ma non ci sono altri dettagli o conferme ufficiali sulla sua origine o sul suo significato.

È una foto che tutti abbiamo visto, e che non ci stancheremo mai di guardare. Lionel Messi con i capelli lunghi e lisci che fa il bagnetto a un bimbo minuscolo, dalla faccia grossa e gli occhi grandi. Non lo sa nessuno in quel momento, ma Messi, che da lì a poco sarebbe diventato il più grande calciatore al mondo, sta lavando Lamine Yamal, il più grande calciatore al mondo del futuro, con tutti i significati simbolici e religiosi che ci vengono in mente - più o meno consciamente. La storia della foto è ormai nota. Siamo nel 2007 e il Barcellona sponsorizza UNICEF sulle sue maglie. È un mondo lontano, in cui i blaugrana non devono ricorrere ad alcuna leva per comprare i calciatori e immaginano un calendario di beneficenza in cui i giocatori del club avrebbero posato insieme ai bambini di alcune famiglie sostenute dall’UNICEF. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La foto di Messi e Lamine Yamal dimostra che viviamo in una simulazione?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Messi vs Ronaldo vs Lamine Yamal FIFA World Cup 2026 Insane Penalty Shootout

Notizie e thread social correlati

La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonatoUna foto mostra Lionel Messi che tiene in braccio un neonato, Lamine Yamal, mentre fa il bagnetto.

La foto del destino di Messi che fa il bagnetto a un baby Lamine Yamal: tutti i retroscenaUna foto che mostra un bambino mentre fa il bagnetto con un adulto, identificato come un calciatore noto, ha suscitato molte discussioni.

Temi più discussi: Leo Messi, la foto con Lamine Yamal bambino: la storia e le origini dello scatto · Mondiali di calcio 2026; Lamine Yamal e la foto con Messi da bambino: la storia che emoziona verso la finale dei Mondiali 2026; La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato; Messi fa il bagnetto a Yamal bambino: la storia dietro la foto scattata 19 anni fa.

Messi fa il bagnetto a Lamine Yamal: la foto di 19 anni fa è il simbolo della finale dei Mondiali x.com

La foto di Messi con Yamal bambino, ecco come è nata l’immagine che sta spopolando prima di Spagna-ArgentinaEcco come è nata l'immagine che ritrae un giovane Messi mentre fa il bagnetto a Yamal bambino. Il retroscena del fotografo ... calciomercato.it

Mondiali: Messi su Yamal, 'la foto una cosa folle, lui uno dei migliori'(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Lamine è un grandissimo giocatore, l'ho seguito moltissimo perché gioca in un club che amo. A 19 anni è uno dei più forti al mondo, ha tutta la carriera davanti e una grande o ... corrieredellosport.it

Dispute con la stessa energia. Confermi? reddit