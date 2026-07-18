Una foto di Messi con un bambino, identificato come Yamal, sta circolando sui social prima della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. La fotografia mostra Messi sorridente accanto a un giovane, mentre i due sono ritratti in un momento informale. La foto risale a diversi anni fa e sta diventando virale in vista dell'incontro. La diffusione avviene sui canali digitali e tra gli appassionati di calcio.

Era inevitabile. A ridosso della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina è tornata a circolare sui social (e non solo) la foto di Messi con Lamine Yamal bambino. Ecco come è nata quell’immagine e chi l’ha scattata Un giovane Lionel Messi che fa il bagnetto a un Lamine Yamal bambino. E’ la foto che state vedendo un pò ovunque nei giorni che precedono la partita di calcio più attesa dell’anno ovvero la finale dei Mondiali 2026 che opporrà, domenica 19 luglio, l’Argentina campione in carica alla Spagna. Non è un’immagine inedita bensì una foto che ha iniziato a circolare già lo scorso anno in seguito alla prepotente ascesa calcistica di Yamal cominciata nel 2024 al Barcellona. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La foto di Messi con Yamal bambino, ecco come è nata l’immagine che sta spopolando prima di Spagna-Argentina

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Messi once bathed baby Lamine Yamal. Now they could meet at the World Cup

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Il bagnetto di Yamal con Messi: com’è nata la foto del 2007 che ora diventa simbolo della finale del MondialeNel 2007, un giovane di 20 anni si chinava su una vaschetta di plastica per fare il bagnetto a un bambino di pochi mesi.

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Messi contro Yamal, la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina era scritta nel destino (e nella foto iconica insieme di 19 anni fa) x.com

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