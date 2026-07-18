la foresta spirituale di youju liu alla biennale di venezia

Venezia, 18 lug. (askanews) - La foresta e il sottobosco come metafore, rispettivamente, della crescita spirituale e dell'inconscio. Il pittore cinese Youju Liu è il protagonista del Padiglione della Guinea Equatoriale alla Biennale d'altre di Venezia con il progetto Origin, ospitato a Palazzo Donà delle Rose. Il progetto, curato da Anna Balzani, presenta una selezione di 15 dipinti attraverso i quali l'artista approfondisce il rapporto tra l'essere umano e la Natura, invitando il visitatore a compiere un percorso di introspezione. "Vi invito ad osservare la sovrapposizione di colori caldi e freddi - ha spiegato l'artista - che ci ricorda che ordine e caos coesistono sempre e che la simbiosi dinamica è la via per il progresso della civiltà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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