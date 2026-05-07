Durante la conferenza stampa di apertura della Biennale Arte 2026, il presidente della manifestazione ha riferito che il presidente del Consiglio ha ribadito la piena autonomia dell’evento, anche in presenza di opinioni divergenti. La discussione si è concentrata sulla conferma dell’indipendenza della Biennale rispetto alle influenze politiche. Il presidente ha anche citato un discorso del presidente della Repubblica, che ha incoraggiato a proseguire con determinazione e audacia.

V enezia, 6 mag. (askanews) – “Andare avanti avere audacia, ha accomandato Mattarella ai David di Donatello. Siate liberi e audaci, dice. Eccoci. Se le autorità politiche fossero fureria dove le ingerenze arrivano a piegare la solidità delle istituzioni, avremmo altro esito” Lo ha detto il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, durante la conferenza stampa di presentazione della Biennale Arte 2026. Leggi anche › Biennale Arte 2026: 20 appuntamenti FuoriBiennale da non perdere se siete a Venezia “Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – ha aggiunto Buttafuoco – a una precisa domanda, la domanda delle domande sulla partecipazione della Russia alla Mostra Internazionale d’arte, ha detto che la Fondazione la Biennale di Venezia è autonoma.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, alla conferenza stampa di apertura della Biennale Arte 2026: «Meloni ha ribadito che, anche dissentendo, la Biennale è autonoma»

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