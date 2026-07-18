Durante un'amichevole estiva tra Bologna e Arminia Bielefeld, un giocatore del Bologna ha colpito un avversario con una testata al volto dopo un contrasto, risultando in un cartellino rosso diretto. L'episodio è avvenuto nel ritiro della squadra rossoblù, a Valles. Dopo l'azione, il calciatore si è rialzato e ha aggredito l’avversario con una testata.

Un test estivo si è preso la scena per il motivo sbagliato. Nell’amichevole tra Bologna e Arminia Bielefeld, disputata nel ritiro rossoblù di Valles, Jonathan Rowe ha perso completamente il controllo: dopo un contrasto si è rialzato e ha colpito con una testata al volto un avversario, guadagnandosi il rosso diretto. Un gesto grave, che ha lasciato il Bologna in dieci già prima dell’intervallo. Cosa è successo. L’episodio si è consumato nel primo tempo, con la squadra tedesca già avanti. Rowe è finito a terra dopo un fallo subìto; invece di lasciar correre, si è rialzato e è andato a cercare l’avversario. I due si sono affrontati faccia a faccia, scambiandosi qualche parola, poi l’inglese ha mosso di scatto la testa in avanti colpendo il rivale, che è caduto all’indietro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - La follia di Rowe nel primo test del Bologna: testata in faccia all’avversario e rosso diretto contro l’Arminia

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