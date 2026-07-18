Follia di Rowe nell'amichevole del Bologna | si alza e rifila una testata in faccia all'avversario
Durante un'amichevole tra Bologna e Arminia Bielefeld, Jonathan Rowe è stato espulso dopo aver colpito con una testata un avversario. Dopo un contrasto in campo, l'inglese si è rialzato e ha sferrato il colpo, scatenando una rissa tra i giocatori. La partita si è interrotta e sono intervenuti gli arbitri.
Jonathan Rowe è stato espulso durante l'amichevole tra Bologna e Arminia Bielefeld: dopo un contrasto l'inglese si è rialzato e ha colpito l'avversario con una testata al volto, scatenando un parapiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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