La finale di Alfredo Di Stefano il campione che ha giocato con Argentina e Spagna
La finale di Alfredo Di Stefano si svolge in un immaginario attico che ospita i più grandi calciatori di sempre, tra cui Pelé, Maradona, Cruijff e Messi. Di Stefano, considerato il campione dei due mondi, è incluso in questa rappresentazione simbolica come uno dei più grandi di ogni tempo. La descrizione sottolinea il suo ruolo di figura di spicco tra i miti del calcio internazionale.
Nell’attico dove al netto di ogni personale classifica hanno residenza i più grandi di ogni tempo, da Pelé a Maradona, da Cruijff a Messi, ci abita anche Alfredo Di Stefano, il campione dei due mondi. Nell’imminenza della finale del Mondiale 2026 la sua figura si staglia definitiva, quasi a voler vigilare su una sfida che gli appartiene di diritto: Di Stefano infatti ha vestito la maglia di entrambe le nazionali, tuttavia - per sua sventura e per beffa del destino - senza mai disputare un’edizione della coppa del mondo. La contabilità parla di sei partite - e sei gol - con l’Argentina nel 1947 e trentuno - corredate da ventitré gol - con la Spagna dal 1957 al 1962, quando l’inattesa piega degli eventi aveva preso una direzione diversa da quella messa in conto alla nascita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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