La finale di Alfredo Di Stefano si svolge in un immaginario attico che ospita i più grandi calciatori di sempre, tra cui Pelé, Maradona, Cruijff e Messi. Di Stefano, considerato il campione dei due mondi, è incluso in questa rappresentazione simbolica come uno dei più grandi di ogni tempo. La descrizione sottolinea il suo ruolo di figura di spicco tra i miti del calcio internazionale.

Nell’attico dove al netto di ogni personale classifica hanno residenza i più grandi di ogni tempo, da Pelé a Maradona, da Cruijff a Messi, ci abita anche Alfredo Di Stefano, il campione dei due mondi. Nell’imminenza della finale del Mondiale 2026 la sua figura si staglia definitiva, quasi a voler vigilare su una sfida che gli appartiene di diritto: Di Stefano infatti ha vestito la maglia di entrambe le nazionali, tuttavia - per sua sventura e per beffa del destino - senza mai disputare un’edizione della coppa del mondo. La contabilità parla di sei partite - e sei gol - con l’Argentina nel 1947 e trentuno - corredate da ventitré gol - con la Spagna dal 1957 al 1962, quando l’inattesa piega degli eventi aveva preso una direzione diversa da quella messa in conto alla nascita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La finale di Alfredo Di Stefano, il campione che ha giocato con Argentina e Spagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mondiali 2026, tutto pronto a New York per la finale contro la Spagna campione d'Europa: l'Argentina punta la quarta stella, Messi al nono Pallone d'Oro

La Spagna ha giocato come un faro che ruotava mandando le navi francesi sugli scogliLa partita tra Spagna e Francia si è conclusa con una vittoria della squadra spagnola, che ha mostrato un gioco intenso e offensivo.

Temi più discussi: Da Di Stefano a Valdano, quel ponte che unisce Argentina e Spagna; Di Stéfano e Valdano: il ponte calcistico tra Argentina e Spagna; La maledizione del Pallone d’Oro colpisce anche Dembélé: il dato.

#ArgentinaSpagna è la grande finale di Alfredo #DiStefano. Un po’ di storia del calcio non guasta mai x.com

La classifica definitiva dei 22 libri di Redwall reddit

La finale di Alfredo Di Stefano, il campione che ha giocato con Argentina e SpagnaLa saeta rubia nacque in Argentina, fu adottato dalla Spagna e fece la differenza in tutte e due. Storia del primo campione universale della storia ... msn.com

Di Stéfano e Valdano: il ponte calcistico tra Argentina e SpagnaNato a Buenos Aires nel 1926, Alfredo Di Stéfano iniziò la sua fulgida carriera nel River Plate, per poi proseguire con i Millonarios in Colombia prima di approdare al Real Madrid nel 1953. Con la mag ... it.blastingnews.com