La partita tra Spagna e Francia si è conclusa con una vittoria della squadra spagnola, che ha mostrato un gioco intenso e offensivo. La gara, disputata ai Mondiali, ha attirato l’attenzione per le emozioni suscitate, con la nazionale spagnola che ha segnato più di una rete. Le cronache sportive evidenziano come la squadra francese abbia incontrato difficoltà nel contenere gli attacchi spagnoli. La partita ha avuto un forte impatto emotivo sui tifosi presenti e sugli spettatori di tutto il mondo.

L’analisi emozionale di Spagna-Francia più bella l’ha scritta, forse, Manuel Jabois sul Paìs. La “Spagna in fiamme, che a Dallas è esplosa come mai prima d’ora ai Mondiali. Ci sono stati momenti di passaggi fluidi, un ritmo letale di una velocità mozzafiato”. Perché è stata una partita annichilente dal punto di vista della tattica, soprattutto. Deschamps non ci ha capito nulla. La Francia, scrive El Paìs, “ è crollata prima moralmente, terrorizzata dalla superiorità della collettività spagnola sui singoli francesi, e poi fisicamente: uno spettacolo degno di nota, perché se la Francia rappresentava qualcosa negli Stati Uniti, era una forza distruttiva e indistruttibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Spagna ha giocato come un faro che ruotava mandando le navi francesi sugli scogli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MICHEL GALABRU - Les gros malins (1969) Un simple somnifère… et il devient le roi des paris

Notizie e thread social correlati

“La Francia è forte ma non ha francesi”: è bufera per l’articolo dell’ex premier Rajoy. Sanchez: “Disonora la Spagna con dichiarazioni xenofobe”L'ex premier spagnolo Mariano Rajoy ha scritto un articolo in cui ha affermato che la Francia è forte, ma non ha cittadini francesi.

Malore sugli scogli: muore un 71enneUn uomo di 71 anni è deceduto questa mattina a Brindisi dopo aver avuto un malore mentre si trovava sugli scogli vicino a Punta del Serrone.

Temi più discussi: La Spagna ha battuto 1-0 il Portogallo; Spagna in finale ai Mondiali: delusione tremenda per la Francia, sconfitta meritata; La Spagna nega la terza finale consecutiva alla Francia; La Spagna è in finale ai Mondiali.

Spagna ha giocatori forti, ma anche gioco di squadra La Francia ha giocatori fortissimi, ma vive di spunti individuali Stasera non era quella giusta per gli attaccanti francesi Hanno giocato poche palle del solito In finale chi merita #Mondiali2026 x.com

Spagna in finale ai Mondiali: delusione tremenda per la Francia, sconfitta meritataAdieu Francia: la favoritissima per la vittoria del Mondiale saluta mentre la Spagna, con grandissimo merito, vola in finale. Il 2-0 rispecchia solo fino ad un certo punto la disparità di prestazione. msn.com

La Spagna è in finale ai MondialiLa Spagna ha battuto la Francia nella semifinale dei Mondiali giocata il 14 luglio ad Arlington, in Texas. Ha vinto per 2-0, con un gol segnato su rigore nel primo tempo e uno su azione nel secondo. D ... ilpost.it