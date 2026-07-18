Nella finale del Torneo dei Rioni, Santa Cristina ha perso contro la squadra guidata da Pierini. Candeli ha segnato il gol decisivo, portando a casa la vittoria. La squadra ha concluso il torneo con il risultato finale che ha premiato il gruppo. La vittoria del torneo di calcio ad undici ha assicurato anche il successo complessivo dell’edizione 2026. La partita si è conclusa con la coppa assegnata alla formazione di Candeli.

Il vantaggio accumulato, alla fine, ha fatto la differenza: è Candeli a festeggiare, dopo la vittoria nel torneo di calcio ad undici che consegna al gruppo anche il successo nell’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di Poggio a Caiano. L’ultimo atto della competizione iniziata un mese fa si è giocato lo scorso mercoledì ed era la finalissima del torneo di calcio ad undici: Candeli – Santa Cristina metteva di fronte i due rioni apparsi più in forma. E Candeli si è imposto grazie ad una doppietta di Pierini ed al gol di Scanavini, neutralizzando così l’acuto rivale di Bonacchi alla luce del 3-1 finale. Nella "finalina" per il terzo e quarto posto, un assolo di Fuccelli ha garantito al Poggetto il successo di misura (1-0) sul Centro Storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La finale del Torneo dei Rioni: Santa Cristina deve arrendersi. Pierini trascina i suoi e Candeli alza la coppa

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