Candeli-Santa Cristina | la super finalissima

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Candeli guida la classifica con 28 punti, seguita da Santa Cristina con 25 e Bonistallo con 21. Centro Storico ha 18 punti, mentre Poggetto ne conta 12.

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Candeli comanda la classifica generale con 28 punti, davanti a Santa Cristina a quota 25 ed al Bonistallo con 21 punti. Più staccati Centro Storico, con 18 punti, e Poggetto, a 12. Questa la situazione a poche ore dalla doppia finale che sancirà la fine dell’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di Poggio a Caiano, incoronando il rione vincitore. Un appuntamento organizzato dal Comitato dei Rioni, con il supporto del Comune di Poggio a Caiano, dei Rioni, del Poggio a Caiano e della Uisp, con gli sportivi poggesi che nell’arco di un mese si sono sfidati in molteplici discipline (calcio a cinque, freccette, pallavolo, pesca, podismo e calcio ad undici). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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