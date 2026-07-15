Candeli guida la classifica con 28 punti, seguita da Santa Cristina con 25 e Bonistallo con 21. Centro Storico ha 18 punti, mentre Poggetto ne conta 12.

Candeli comanda la classifica generale con 28 punti, davanti a Santa Cristina a quota 25 ed al Bonistallo con 21 punti. Più staccati Centro Storico, con 18 punti, e Poggetto, a 12. Questa la situazione a poche ore dalla doppia finale che sancirà la fine dell’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di Poggio a Caiano, incoronando il rione vincitore. Un appuntamento organizzato dal Comitato dei Rioni, con il supporto del Comune di Poggio a Caiano, dei Rioni, del Poggio a Caiano e della Uisp, con gli sportivi poggesi che nell’arco di un mese si sono sfidati in molteplici discipline (calcio a cinque, freccette, pallavolo, pesca, podismo e calcio ad undici). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Candeli-Santa Cristina: la super finalissima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La storia dell’isola di Santa Cristina a Venezia: in vendita per 24 milioniL’isola di Santa Cristina, situata nella laguna veneziana tra Burano e Lio Piccolo, è un’isola privata di circa trenta ettari.

C.Fiorentino, la chiusura delle scuole La Nave e Santa CristinaLe scuole La Nave e Santa Cristina sono state chiuse in un’operazione annunciata dall’amministrazione locale.

Temi più discussi: Candeli-Santa Cristina: la super finalissima; Candeli in testa, ma Bonistallo si fa sotto; Candeli guida la classifica con venti punti; Candeli in testa ma Bonistallo si fa sotto.

Candeli-Santa Cristina: la super finalissimaCandeli comanda la classifica generale con 28 punti, davanti a Santa Cristina a quota 25 ed al Bonistallo con ... msn.com

Candeli in testa, ma Bonistallo si fa sottoCandeli continua a guidare la classifica generale della manifestazione, con 21 punti. Il margine di vantaggio sulle inseguitrici si ... lanazione.it