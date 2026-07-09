torneo femminile dei rioni trionfo del montalbano

Il Montalbano ha vinto la prima edizione del torneo femminile dei Rioni di calcio a 5, organizzato dall’amministrazione comunale di Lamporecchio. La manifestazione si è conclusa recentemente e era dedicata alla memoria di una giovane donna scomparsa a causa di una grave malattia. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre femminili dei rioni locali.

Si è conclusa la prima edizione del Torneo femminile dei Rioni di calcio a 5, voluto e organizzato dall’amministrazione comunale di Lamporecchio. Una manifestazione dedicata alla memoria di Paolo Tomaino, la giovane donna recentemente scomparsa per un brutto male. Il torneo disputato sul campetto appositamente preparato nella centrale piazza IV Novembre è stato vinto dal Rione Montalbano che nella finalissima ha sconfitto 7-2 il Tesi. Hanno partecipato sei rioni, gli stessi che dell’edizione maschile di calcio a 11. La classifica finale ha visto pertanto al primo posto il Montalbano, seguito dal Tesi, Mastromarco Poggio Argentale, Centro, Levante e Cerbaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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