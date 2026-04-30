Colombia la vicinanza di Papa Leone XIV alle vittime della strage

Il Papa ha espresso vicinanza alle vittime di una recente strage avvenuta in Colombia, chiedendo di scegliere la pace. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di attenzione internazionale verso il conflitto in corso nel paese sudamericano. L’attenzione si concentra sull’appello del Papa e sulla condanna delle violenze, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’evento.

Papa Leone esprime vicinanza alle vittime della strage in Colombia e non manca a lanciare l’ennesimo appello di scegliere la pace. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Colombia, la vicinanza di Papa Leone XIV alle vittime della strage Colombia, la vicinanza di Papa Leone XIV alle vittime della strage Notizie correlate Strage di Monreale, Schifani riceve i familiari delle vittime: «Affettuosa vicinanza alle famiglie»«Ci tengo oggi, a distanza di quasi un anno dalla strage di Monreale, a rinnovare la mia sentita partecipazione e quella dell’intera Regione, al... Iran, Papa Leone XIV: "Troppi bambini vittime innocenti, preghiamo per la pace"(LaPresse) Papa Leone XIV ha rinnovato un appello alla pace in Iran e in tutto il Medio Oriente al termine dell’udienza generale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Leone XIV: vicinanza alle vittime della strage in Colombia, scegliere la pace; Colombia, Papa Leone XIV: Esorto tutti a rifiutare ogni forma di violenza; Il Papa: dolore per violenze in Colombia, scegliere via della pace; Colombia, i vescovi: nulla giustifica la violenza che attenta alla vita. Colombia, Papa Leone XIV: Esorto tutti a rifiutare ogni forma di violenzaSalutando i pellegrini di lingua spagnola, convenuti per l’udienza generale, Papa Leone XIV ha rivolto un appello per la situazione venutasi a creare in Colombia. acistampa.com Il Papa: dolore per violenze in Colombia, scegliere via della paceRoma, 29 apr. (askanews) - Papa Leone XIV ha espresso la sua solidarietà nella preghiera alle vittime e alle loro famiglie dopo un attentato con bomba che ha ucciso almeno 20 persone su una strada n ... libero.it Oggi incontro con Papa Leone in Piazza San Pietro a Roma. Una giornata fantastica sotto il sole della prima estate romana. Ha parlato del suo viaggio in Africa e dei bambini di tutto il mondo. Ho avuto modo di regalargli il mio disco, un disco che parla di luce - facebook.com facebook Nuovo duro attacco di Papa Leone contro la guerra: "Porto con me la foto di un bambino ucciso in Libano" x.com