Dopo aver battuto il Messico negli ottavi di finale ai Mondiali 2026, il capitano dell’Inghilterra Harry Kane ha letteralmente perso la voce dopo aver cantato a squarciagola Wonderwall degli Oasis, ormai inno ufficiale del team. I “Three Lions” hanno eliminato i padroni di casa al leggendario Estadio Azteca di Città del Messico per 3-2, al termine di una delle partite più emozionanti del torneo. Jude Bellingham ha segnato due gol in rapida successione nel primo tempo portando in vantaggio gli ospiti, mentre Kane ha allungato le distanze trasformando un rigore nella ripresa. Successivamente, l’inglese Jarell Quansah è stato espulso per un intervento imprudente, lasciando la squadra in inferiorità numerica per il resto della gara; il Messico ha poi realizzato due reti, rendendo il finale della partita al cardiopalma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Harry Kane perde la voce per colpa di “Wonderwall”, Liam Gallagher si congratula con l’Inghilterra dopo la vittoria contro il Messico

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