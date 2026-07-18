Una nave da crociera destinata a una clientela LGBTQ+ non ha potuto attraccare a Kusadasi, sulla costa egea della Turchia, il 7 luglio. La nave, noleggiata da una compagnia specializzata in viaggi per questa comunità, avrebbe dovuto fermarsi in quella località turistica, ma le autorità turche hanno negato l’accesso. Inoltre, anche in Egitto, le autorità hanno impedito alla stessa nave di attraccare in porti del paese.

La nave da crociera Scarlet Lady, noleggiata da Atlantis Events, una compagnia di viaggi per la comunità LGBTQ+, avrebbe dovuto fare scalo il 7 luglio a Kusadasi, una località turistica sulla costa egea della Turchia, ma le è stato impedito l'attracco. Come alternativa, ha ottenuto l'autorizzazione a sostare in Egitto il 9 luglio, ma anche lì le è stato negato l’ingresso ad Alessandria. Alla fine, la crociera ha trascorso una giornata in mare aperto per poi proseguire verso Creta. Altre tappe della crociera di 10 giorni nel Mediterraneo erano Dubrovnik, in Croazia, e Trieste. Circa 1.100 dei 1.900 ospiti della nave provengono dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La crociera LGBTQ+ resta senza porto: Turchia ed Egitto negano l'attracco

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