La Turchia vieta l’attracco alla crociera Lgbtq | Motivi morali

Notizia in breve

Le autorità turche hanno impedito a una nave da crociera americana destinata a turisti LGBTQ+ di attraccare nel porto di Kusadasi, citando motivazioni morali. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle ragioni specifiche, e l’imbarcazione non potrà sbarcare nel porto turco. La nave era arrivata con l’intento di far scalo nella località turistica, ma il divieto ha impedito l’accesso ai passeggeri. La questione ha suscitato attenzione sui social e tra i media locali.