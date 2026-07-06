La Turchia vieta l’attracco alla crociera Lgbtq | Motivi morali
Le autorità turche hanno impedito a una nave da crociera americana destinata a turisti LGBTQ+ di attraccare nel porto di Kusadasi, citando motivazioni morali. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle ragioni specifiche, e l’imbarcazione non potrà sbarcare nel porto turco. La nave era arrivata con l’intento di far scalo nella località turistica, ma il divieto ha impedito l’accesso ai passeggeri. La questione ha suscitato attenzione sui social e tra i media locali.
Le autorità della Turchia hanno vietato l’attracco nel porto di Kusadasi a una nave da crociera americana per turisti Lgbtq+ adducendo “motivazioni morali” “È assolutamente fuori questione che il suddetto gruppo arrivi nella nostra provincia con un’organizzazione di tale natura” si legge in un comunicato stampa condiviso sui social dalla prefettura locale. Nella nota viene evidenziato che il divieto di attracco “non ha alcuna relazione con le altre partenze organizzate per il porto della nostra provincia”. La misura dunque non riguarda altri operatori turistici, ma è espressamente un ban verso gli omosessuali. La nave Scarlet Lady della... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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