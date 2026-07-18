Un violento temporale si è abbattuto all’alba di ieri su Milano e l’hinterland, causando danni diffusi. Sono crollate piante, sono stati divelti tetti e sono stati trovati numerosi detriti in varie zone. La zona del Melegnanese è risultata particolarmente colpita. Alcune persone hanno riferito di essere state salvate per miracolo. La conta dei danni prosegue nelle aree interessate dal maltempo.

Anche il Sud Milano alle prese con la conta dei danni da maltempo. Particolarmente colpita dal violento temporale che si è abbattuto all’alba di ieri sul capoluogo lombardo e il suo hinterland è stata la zona del Melegnanese. Salvi per un soffio un papà di 42 anni e il suo figlioletto di 10 anni, dopo che una pianta, crollata all’improvviso sulla carreggiata a causa delle forti raffiche di vento, si è abbattuta sulla loro auto, che era in movimento. È successo alle 6.30 sulla Binasca, nel tratto fra San Giuliano e Melegnano. Attimi di paura per i due occupanti, che si sono visti l’albero piombare su cofano e parabrezza. Soccorsi dai vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce bianca, padre e figlio sono stati accompagnati al San Raffaele per i controlli del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La conta dei danni. Piante crollate, detriti e tetti scoperchiati: "Noi salvi per miracolo"

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