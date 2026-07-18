La città non dimentica il grande valore del colonnello Gildoni

Notizia in breve

A 17 anni dalla morte del colonnello dei carabinieri Valerio Gildoni, si è tenuta una cerimonia commemorativa nella città di Castello. L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni e cittadini per ricordare la figura del militare, senza ulteriori dettagli su partecipanti o modalità. La commemorazione si è svolta in mattinata e ha coinvolto una cerimonia ufficiale.