La città non dimentica il grande valore del colonnello Gildoni
A 17 anni dalla morte del colonnello dei carabinieri Valerio Gildoni, si è tenuta una cerimonia commemorativa nella città di Castello. L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni e cittadini per ricordare la figura del militare, senza ulteriori dettagli su partecipanti o modalità. La commemorazione si è svolta in mattinata e ha coinvolto una cerimonia ufficiale.
CITTÀ DI CASTELLO - Una solenne commemorazione per il 17mo anniversario della scomparsa del colonnello dei carabinieri Valerio Gildoni si è svolta nella mattinata di ieri. L’Ufficiale, nato a Città di Castello nel 1969 dove vive tuttora la famiglia, perse tragicamente la vita nell’adempimento del proprio dovere a Bosco di Nanto (Vicenza). All’epoca dei fatti, Gildoni ricopriva il ruolo di Comandante del Reparto Operativo vicentino ed era intervenuto nell’abitazione di un anziano che, dopo aver sparato a una pattuglia, si era barricato all’interno. Pur consapevole dell’estremo rischio, il Colonnello cercò di convincere l’uomo ad arrendersi. Purtroppo, durante questo nobile tentativo di mediazione, venne ferito a morte da un colpo di fucile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A modern doctor reborn as a wicked stepmom cured her disabled husband, the whole family adored her
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