In un momento in cui si tende a semplificare e a ridurre i significati più profondi, si ripropone il ruolo centrale delle città come simboli di potere e identità. La discussione si concentra sulla spinta di alcune capitali a mantenere la loro rilevanza geopolitica e sulla sfida di conquistare il grande Slam, un obiettivo che si lega anche al valore simbolico delle capitali stesse.

Viviamo una stagione di semplicismi e banalizzazioni che portano a sottovalutare il valore simbolico delle città e alimentano l’inveterata abitudine italiana a svalutare tutti e tutto. Sono le circostanze esterne che ci spingono verso una visione differente e permettono di cominciare a capire appieno l'importanza di avere una Capitale che non è solo la vetrina di una città d'arte e di storia, ma il suo pulsare nel cuore degli eventi contemporanei. Non è solo un museo a cielo aperto, il portato di una storia millenaria e cosmopolita chiusa nel passato. Oggi sempre più prende corpo la percezione che Roma non è una Capitale dove...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La spinta di Leone, la centralità geopolitica, la sfida (da vincere) del grande Slam: l'importanza del valore della Capitale

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