La spinta di Leone la centralità geopolitica la sfida da vincere del grande Slam | l' importanza del valore della Capitale
In un momento in cui si tende a semplificare e a ridurre i significati più profondi, si ripropone il ruolo centrale delle città come simboli di potere e identità. La discussione si concentra sulla spinta di alcune capitali a mantenere la loro rilevanza geopolitica e sulla sfida di conquistare il grande Slam, un obiettivo che si lega anche al valore simbolico delle capitali stesse.
Viviamo una stagione di semplicismi e banalizzazioni che portano a sottovalutare il valore simbolico delle città e alimentano l’inveterata abitudine italiana a svalutare tutti e tutto. Sono le circostanze esterne che ci spingono verso una visione differente e permettono di cominciare a capire appieno l'importanza di avere una Capitale che non è solo la vetrina di una città d'arte e di storia, ma il suo pulsare nel cuore degli eventi contemporanei. Non è solo un museo a cielo aperto, il portato di una storia millenaria e cosmopolita chiusa nel passato. Oggi sempre più prende corpo la percezione che Roma non è una Capitale dove...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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