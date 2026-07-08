Avignone la città che i papi scelsero e il mondo non dimentica

Un uomo è stato arrestato nel centro di Avignone con un coltello in mano. La polizia intervenuta ha fermato il soggetto senza che si registrassero feriti. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori che hanno verificato le condizioni dell’uomo, risultato in stato di shock. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di sicurezza. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Camminando tra le strade di Avignone, la storia smette di essere una questione di libri e diventa qualcosa di fisico, quasi tangibile nell’aria. È quando le mura medievali — quelle vere, del XIV secolo, ancora intatte — si stagliano contro il cielo provenzale e si ha la netta sensazione di essere entrati in un altro tempo. Non in un parco a tema, non in una ricostruzione: in un luogo che ha davvero cambiato il corso della storia occidentale. Avignone non è solo una delle città più belle della Francia. È una delle città più significative d’Europa, e in pochi, al di fuori dei suoi visitatori più appassionati, sembrano rendersene conto davvero. Quando il papato lasciò Roma: la storia che pochi conoscono bene. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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