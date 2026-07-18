la cina respinge le accuse di trump sulle elezioni americane del 2020

La Cina ha negato con fermezza le accuse di Donald Trump, che aveva sostenuto che il paese avesse interferito nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2020. Secondo l'ex presidente, la Cina avrebbe ottenuto illegalmente i dati di 220 milioni di elettori e avrebbe cercato di ostacolare la sua rielezione. Le autorità cinesi hanno respinto queste affermazioni, definendole infondate e prive di prove.

La Cina respinge con durezza le accuse di Donald Trump, secondo cui il Paese avrebbe interferito nelle presidenziali americane del 2020, acquisendo illegalmente i dati di 220 milioni di elettori e tentando di ostacolare la sua rielezione. «La Cina non ha alcun interesse nelle elezioni statunitensi e non vi ha mai interferito», ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, ribadendo il principio di non ingerenza negli affari interni degli altri paesi. Lin ha inoltre invitato Washington a non «utilizzare la Cina come argomento di campagna elettorale». Trump ha inoltre sostenuto che le macchine per il voto elettronico sarebbero state vulnerabili alle influenze di paesi stranieri, e ha citato un rapporto dell’intelligence su un presunto piano del governo venezuelano per alterare i risultati delle elezioni nel paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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La Cina respinge le accuse di Trump su interferenze nelle elezioni Usa

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