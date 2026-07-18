Il Sassuolo ha venduto Tarik a un club inglese per quaranta milioni di euro. La cifra sarà divisa a metà tra il Sassuolo e la Juventus, che aveva ceduto il giocatore ai neroverdi per 3,5 milioni e aveva mantenuto il diritto sulla metà della futura cessione. Muharemovic, invece, ha ringraziato il club e si è trasferito al Leeds.

SASSUOLO Tarik saluta e se ne va. Mica alla Juventus, come sembrava, ma al Leeds, che lo paga quaranta milioni che il Sassuolo dividerà per la metà, quando li incasserà, proprio con i bianconeri, che quando lo avevano ceduto ai neroverdi – a prezzo di saldo, 3,5 milioni – si erano, saggiamente aggiungiamo, tenuti il 50% della futura cessione. Ebbene, la cessione è presente, non futura: il centrale bosniaco approda in Premier League ‘regalando’ al Sassuolo una plusvalenza comunque importante e soprattutto un post che la dice lunghissima su quanto il giovanotto sia cosciente di quanto il Sassuolo abbia fatto per lui. Debutto in B e campionato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La cessione porta 20milioni di euro. Muharemovic ringrazia e passa al Leeds

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