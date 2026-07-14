Il trasferimento di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds è stato concluso, con un incasso di 19 milioni di euro per la Juventus grazie al diritto di rivendita del 50%. La cessione del difensore apre nuove possibilità sul mercato, che resta aperto per almeno altri dieci acquisti, tra cui un portiere e altre nove priorità. La Juventus ha rinunciato a un’altra operazione, ma ha ottenuto un guadagno dalla vendita.

La Juve fa una rinuncia, ma incassa 19 milioni. Tanto vale il trasferimento di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds, alla luce del diritto di rivendita pari al 50% in favore dei bianconeri. Di fatto, per gli uomini della Continassa è un obiettivo sfumato. Ma il compromesso si è reso necessario di fronte alla maxi offerta proveniente dall’Inghilterra: la Juve avrebbe ripreso il calciatore impegnando circa 12-13 milioni del proprio budget, invece dei 38 milioni spesi dal Leeds ne incassa la metà e grazie a questo somma sblocca il mercato per raggiungere gli altri obiettivi. Due le priorità: il portiere e il centravanti strutturato. Carnevali e Massara vogliono insistere per Martinez nonostante le parole del direttore sportivo dell’Aston Villa, Damian Vidagany, che lo ha di fatto blindato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Muharemovic va al Leeds e porta 19 milioni: si sblocca il mercato, portiere e 9 le priorità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juve, Muharemovic va al Leeds e porta 20 milioni: si sblocca il mercato, portiere e 9 le prioritàLa Juventus ha ceduto Muharemovic al Leeds per 20 milioni di euro, grazie al diritto di rivendita del 50% che le permette di incassare questa cifra.

Juventus, dopo il Dibu salta pure Muharemovic: va al Leeds per 40 milioniIl difensore bosniaco si trasferisce al Leeds United per circa 40 milioni di euro, dopo aver lasciato la Juventus.

Temi più discussi: Juve, che si fa con Muharemovic? Se va in Premier ecco Lucumi e Tomori; Juve, la Premier ti fa ricca: dall'asta per Muharemovic i soldi per sbloccare l'attaccante; Calciomercato Juve, non solo Kolo Muani e Muharemovic: riappare Goretzka e il nome in pole per la porta; TRIBUNA.COM * SERIE A: SPRINT PER MUHAREMOVIC, LA JUVE ALZA L'OFFERTA AL SASSUOLO PER CHIUDERE SUBITO! AL GIOCATORE 5 ANNI DI CONTRATTO: LE CIFRE.

#Calciomercato, #Muharemovic va al #Leeds: la #Juventus saluta un altro obiettivo, ma incassa 20 milioni x.com

Calciomercato, news di oggi in diretta: svolta Muharemovic, va al Leeds e la Juve incassa 20 milioni. Modric verso il sì al MilanCalciomercato in diretta, le news di oggi martedì 14 luglio 2026 e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Juve, Muharemovic va al Leeds e porta 20 milioni: si sblocca il mercato, portiere e 9 le prioritàIl primo incasso consente ai bianconeri di cominciare a muoversi sulle priorità indicate da Spalletti, in attesa di trovare le occasioni per mettere a posto gli altri reparti ... msn.com