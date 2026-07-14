La Juventus ha ceduto Muharemovic al Leeds per 20 milioni di euro, grazie al diritto di rivendita del 50% che le permette di incassare questa cifra. La cessione del difensore dal Sassuolo al club inglese rappresenta un'operazione che sblocca il mercato bianconero, che ora si concentra su portiere e altre nove priorità. La Juventus ha deciso di rinunciare a questa opportunità, ma ha ottenuto comunque un importante ritorno economico.

La Juve fa una rinuncia, ma incassa 20 milioni. Tanto vale il trasferimento di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds, alla luce del diritto di rivendita pari al 50% in favore dei bianconeri. Di fatto, per gli uomini della Continassa è un obiettivo sfumato. Ma il compromesso si è reso necessario di fronte alla maxi offerta proveniente dall’Inghilterra: la Juve avrebbe ripreso il calciatore impegnando circa 12-13 milioni del proprio budget, invece dei 40 milioni spesi dal Leeds ne incassa la metà e grazie a questo somma sblocca il mercato per raggiungere gli altri obiettivi. Due le priorità: il portiere e il centravanti strutturato. Carnevali e Massara vogliono insistere per Martinez nonostante le parole del direttore sportivo dell’Aston Villa, Damian Vidagany, che lo ha di fatto blindato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Muharemovic va al Leeds e porta 20 milioni: si sblocca il mercato, portiere e 9 le priorità

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