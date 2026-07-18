Kuwait suonano le sirene dopo agli attacchi dell' Iran

A Kuwait City sono state attivate le sirene dopo gli attacchi dell’Iran. Il Paese ha attivato i sistemi di difesa aerea in risposta alla settima notte consecutiva di scontri tra Stati Uniti e Iran. Non sono stati riportati danni o vittime. La situazione di tensione tra Iran e Stati Uniti continua a mantenere alta l’allerta nella regione.

Suonano le sirene a Kuwait City, presa di mira dall’ Iran. Il Paese ha attivato i sistemi di difesa aerea dopo la settima notte consecutiva di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran. Le autorità hanno dichiarato che un impianto di desalinizzazione dell’acqua e di produzione di energia elettrica è stato colpito, provocando un incendio. Oltre al Kuwait, le forze della Repubblica Islamica stanno prendendo di mira anche Bahrein e Giordania. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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