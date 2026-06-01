Lunedì, a Kuwait City, sono state udite sirene e si sono verificati scoppi riconducibili a interventi della difesa aerea. Il governo del paese ha dichiarato di aver aperto il fuoco contro un tentativo di attacco con droni e missili provenienti dall’Iran. Questi eventi sono avvenuti in seguito agli attacchi statunitensi contro siti militari iraniani. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o danni.

Lunedì si sono sentite sirene ed esplosioni della difesa aerea su Kuwait City. Il Kuwait ha annunciato che le sue difese aeree avevano aperto il fuoco per intercettare uno sbarramento in arrivo di droni e missili iraniani. Gli Stati Uniti hanno bombardato i siti di controllo radar e droni iraniani in Iran dopo che Teheran ha abbattuto un drone americano MQ-1 Predator. L’Iran ha ammesso di aver lanciato un attacco di ritorsione senza specificare dove. Questi attacchi riflettono la fragilità di un cessate il fuoco durato settimane nella guerra con l’Iran, che ha visto ripetuti attacchi anche mentre i funzionari americani e iraniani cercavano di negoziare un accordo per estenderlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, sirene suonano a Kuwait City dopo gli attacchi Usa contro siti militari iraniani

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