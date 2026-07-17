Iran le sirene risuonano a Kuwait City | Rispondiamo agli attacchi

Da quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le sirene sono suonate a Kuwait City dopo che l'esercito ha annunciato di rispondere a attacchi missilistici e con droni. La decisione arriva un giorno dopo che il paese del Golfo ha subito attacchi aerei attribuiti all'Iran.

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Kuwait City, 17 lug. (askanews) - Le sirene risuonano a Kuwait City dopo che l'esercito del Paese ha annunciato di rispondere ad attacchi missilistici e con droni, il giorno dopo che la nazione del Golfo ha subito attacchi aerei da parte dell'Iran. "Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente contrastando missili e droni ostili in seguito all'aggressione iraniana", ha scritto l'esercito su X. In Bahrain, il ministero dell'Interno ha reso noto che è stata attivata una sirena d'allarme, invitando i cittadini a cercare riparo. I media statali iraniani hanno riferito che l'esercito della Repubblica Islamica stava prendendo di mira elicotteri e aerei statunitensi presso una base aerea in Bahrain "in risposta all'azione ostile del nemico contro infrastrutture urbane e civili innocenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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