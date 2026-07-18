Kimi Antonelli conquista Spa | pole da applausi | ‘Ora voglio restare davanti’ cosa teme il pilota Mercedes

Da notizieaudaci.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Spa, segnando la sesta volta in carriera. La sua prestazione ha suscitato entusiasmo e ora mira a mantenere la posizione in gara. Antonelli, pilota di un team di Formula 2, ha battuto la concorrenza durante le qualifiche. Non sono stati riportati dettagli sulle sue preoccupazioni o timori riguardo alla gara.

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Il talento italiano firma la sesta pole in carriera in Belgio e guarda già alla gara. Andrea Kimi Antonelli continua a stupire il mondo della Formula 1. Il giovane pilota della Mercedes ha conquistato una splendida pole position nel Gran Premio del Belgio, confermandosi tra i protagonisti assoluti del Mondiale. Sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, il bolognese ha preceduto Max Verstappen, mentre Lando Norris, terzo sul cronometro, sarà arretrato di dieci posizioni in griglia per una penalità. Kimi Antonelli firma una pole storica a Spa. Antonelli ha fermato il cronometro in 1’44?361, completando un giro praticamente perfetto dopo essere stato il più veloce anche nella seconda e nella terza sessione di prove libere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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