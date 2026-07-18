Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Spa, segnando la sesta volta in carriera. La sua prestazione ha suscitato entusiasmo e ora mira a mantenere la posizione in gara. Antonelli, pilota di un team di Formula 2, ha battuto la concorrenza durante le qualifiche. Non sono stati riportati dettagli sulle sue preoccupazioni o timori riguardo alla gara.

Il talento italiano firma la sesta pole in carriera in Belgio e guarda già alla gara. Andrea Kimi Antonelli continua a stupire il mondo della Formula 1. Il giovane pilota della Mercedes ha conquistato una splendida pole position nel Gran Premio del Belgio, confermandosi tra i protagonisti assoluti del Mondiale. Sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, il bolognese ha preceduto Max Verstappen, mentre Lando Norris, terzo sul cronometro, sarà arretrato di dieci posizioni in griglia per una penalità. Kimi Antonelli firma una pole storica a Spa. Antonelli ha fermato il cronometro in 1’44?361, completando un giro praticamente perfetto dopo essere stato il più veloce anche nella seconda e nella terza sessione di prove libere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Kimi Antonelli conquista Spa: pole da applausi: ‘Ora voglio restare davanti’, cosa teme il pilota Mercedes

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F1, Kimi Antonelli in pole in Cina: il team radio del pilota Mercedes post qualifiche a Shanghai

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Temi più discussi: GP Belgio: Antonelli domina le qualifiche a Spa davanti a Verstappen; Prove libere del GP Belgio: tutti i risultati e i tempi della F1 a Spa; F1 Spa, Classifica Prove Libere 2: Antonelli al top, Hamilton 4° dietro Max - Risultati - Formula 1; F1 Spa, Classifica Prove Libere 1: Max c'è, Mercedes no. Hamilton 2°, Leclerc 3° - Risultati - Formula 1.

Kimi #Antonelli conquista la pole position del GP del #Belgio 2026 a Spa, decima tappa del Mondiale di #Formula1. Kimi precede #Verstappen, #Russell, #Leclerc e #Hamilton. #Norris chiude terzo, ma scatterà 13° per la penalità. #Hadjar, anche lui penal x.com

Lewis Hamilton e Kimi Antonelli condividono un momento in prima fila! reddit

Splendida pole di Kimi Antonelli a Spa! Battuto Verstappen, Ferrari sfortunata: Leclerc (4°) e Hamilton (5°) beffati da una bandiera giallaFORMULA 1 - Antonelli è più forte del gioco di scie della Red Bull e conquista una pole fantastica nel GP Belgio, sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps. eurosport.it

Antonelli in pole a Spa: Bella prestazione ma avrò Verstappen di fianco: dovrò partire forte per stargli davanti fino in curva 5Sesta pole position stagionale per Kimi Antonelli sullo storico circuito di Spa-Francorchamps: il leader del Mondiale scatterà davanti a Max Verstappen ... eurosport.it