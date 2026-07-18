Kimi Antonelli conquista Spa | pole da applausi | ‘Ora voglio restare davanti’ cosa teme il pilota Mercedes
Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Spa, segnando la sesta volta in carriera. La sua prestazione ha suscitato entusiasmo e ora mira a mantenere la posizione in gara. Antonelli, pilota di un team di Formula 2, ha battuto la concorrenza durante le qualifiche. Non sono stati riportati dettagli sulle sue preoccupazioni o timori riguardo alla gara.
Il talento italiano firma la sesta pole in carriera in Belgio e guarda già alla gara. Andrea Kimi Antonelli continua a stupire il mondo della Formula 1. Il giovane pilota della Mercedes ha conquistato una splendida pole position nel Gran Premio del Belgio, confermandosi tra i protagonisti assoluti del Mondiale. Sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, il bolognese ha preceduto Max Verstappen, mentre Lando Norris, terzo sul cronometro, sarà arretrato di dieci posizioni in griglia per una penalità. Kimi Antonelli firma una pole storica a Spa. Antonelli ha fermato il cronometro in 1’44?361, completando un giro praticamente perfetto dopo essere stato il più veloce anche nella seconda e nella terza sessione di prove libere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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Kimi #Antonelli conquista la pole position del GP del #Belgio 2026 a Spa, decima tappa del Mondiale di #Formula1. Kimi precede #Verstappen, #Russell, #Leclerc e #Hamilton. #Norris chiude terzo, ma scatterà 13° per la penalità. #Hadjar, anche lui penal x.com
Kimi Antonelli domina le qualifiche di Spa e conquista la pole davanti a Verstappen. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton chiudono quinta e sesta, condizionate nel giro decisivo da una bandiera gialla riferita alla pit lane ma visibile anche dalla pista: https://fanpa.g facebook
Lewis Hamilton e Kimi Antonelli condividono un momento in prima fila! reddit
Splendida pole di Kimi Antonelli a Spa! Battuto Verstappen, Ferrari sfortunata: Leclerc (4°) e Hamilton (5°) beffati da una bandiera giallaFORMULA 1 - Antonelli è più forte del gioco di scie della Red Bull e conquista una pole fantastica nel GP Belgio, sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps. eurosport.it
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