Kimi Antonelli svela la guerra psicologica con Russell nel GP Canada | Volevo indurlo all'errore

Kimi Antonelli ha rivelato di aver adottato una strategia psicologica durante il duello con George Russell nel GP del Canada di Formula 1 del 2026. Antonelli ha spiegato di aver cercato di indurre l’avversario all’errore attraverso tattiche mentali, in risposta alle tensioni emerse durante la Sprint di sabato. La manovra faceva parte di una strategia più ampia di confronto nel corso della gara. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle tecniche utilizzate.

Kimi Antonelli ha raccontato la strategia mentale usata nel duello con il compagno in Mercedes George Russell nel GP Canada della Formula 1 2026 dopo le scintille nella Sprint del sabato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Kimi Antonelli e George Russell hanno avuto una buona discussione sullo scontro durante la gara sprint in Canada reddit

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