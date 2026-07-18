Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del GP del Belgio, decima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota ha commentato che la partenza sarà cruciale, considerando la presenza di Verstappen al suo fianco, e ha sottolineato la necessità di gestire il degrado delle gomme durante la gara.

Bene così. Un consistente Kimi Antonelli ha strappato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP del Belgio, atto numero dieci del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il circuito di Spa-Francorchamps. Grande prova per l’italiano, il quale ha confermato di essere il più veloce sul giro secco. Nello specifico il talento in forza alla Mercedes ha fermato il cronometro a 1:44.361, precedendo di 0.317 la Red Bull di Max Verstappen, secondo precedendo Lando Norris (0.440) e l’altra Mercedes guidata da George Russell (0.508). Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Bologna ha commentato quanto... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli resta cauto: “Avrò Verstappen di fianco, partenza fondamentale. Da gestire il degrado”

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KIMI ANTONELLI e la sua nuova auto: la prima volta a MISANO

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