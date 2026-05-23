Durante la Sprint Race del Gran Premio del Canada, Kimi Antonelli ha riferito di aver avuto un contatto con Russell, con cui era fianco a fianco. Antonelli ha detto che un colpo ha danneggiato la vettura, senza specificare ulteriori dettagli. Alla fine, il pilota si è classificato terzo.

Andrea Kimi Antonelli si mangia le mani dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota bolognese ha regalato emozioni a non finire con un paio di attacchi spettacolari (non a buon fine) su George Russell e uno nel finale anche su Lando Norris. La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a George Russell che ha preceduto Lando Norris di 1.2 secondi, mentre completa il podio Andrea Kimi Antonelli a 1.8. Quarta posizione per Oscar Piastri con un distacco di 9.7, quinta per Charles Leclerc a 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli racconta il duello con Russell: “Eravamo fianco a fianco, non so… Un colpo ha danneggiato la vettura”

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