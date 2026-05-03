F1 GP Miami 2026 Per Kimi Antonelli la partenza è fondamentale! Leclerc e la Ferrari ci possono provare

Kimi Antonelli partirà dalla pole position nel Gran Premio di Miami di Formula 1, in programma domenica 3 maggio alle 19:00 ora italiana. La gara si svolgerà sul circuito cittadino di Miami, con i piloti pronti a sfidarsi su una pista che presenta varie sfide tecniche e di velocità. Tra i favoriti ci sono Leclerc e la Ferrari, che cercheranno di migliorare la loro posizione e ottenere un risultato positivo.

Kimi Antonelli scatterà dalla pole position del Gran Premio di Miami di F1, che prenderà il via alle 19:00 italiane di domenica 3 maggio. L’orario è cambiato rispetto alle abitudini e al programma originario, poiché sulla città della Florida sono annunciati forti temporali nel tardo pomeriggio. Dunque, tre ore d’anticipo sulla partenza, in maniera tale da correre prima dell’arrivo del maltempo. A proposito di partenza, il teenager bolognese dovrà cercare di colmare l’unica vera lacuna che lo sta caratterizzando in questo 2026, ossia “l’uscita dai blocchi”. Generalmente, Antonelli scatta peggio di altri, come accaduto nella Sprint di ieri, chiusa al sesto posto dopo la penalità inflittagli per aver violato i track limits.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Miami 2026. Per Kimi Antonelli la partenza è fondamentale! Leclerc e la Ferrari ci possono provare Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila. La griglia di partenza Griglia di partenza F1, GP Miami 2026: Antonelli in pole, Leclerc sfiora la prima fila, Hamilton arrancaOggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della metropoli... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: F1, GP Miami: Antonelli alla 3ª pole di seguito come Senna e Schumacher; Kimi Antonelli: 'Pole di Miami 2026 dedicata ad Alex Zanardi, un amico'. VIDEO; F1 Miami, Norris domina la sprint: Antonelli penalizzato di 5, perde due posizioni. Ferrari sul podio | Ordine d'arrivo e classifica; Mitico Antonelli, terza pole consecutiva! Verstappen strappa la 1ª fila a Leclerc. Griglia di partenza F1, GP Miami 2026: Antonelli in pole, Leclerc sfiora la prima fila, Hamilton arrancaOggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della metropoli ... oasport.it F1 | Qualifiche GP Miami: terza pole di fila per Kimi AntonelliQualifiche GP Miami: Andrea Kimi Antonelli e la sua Mercedes siglano la terza pole position consecutiva. Dietro di lui Verstappen e Leclerc ... newsauto.it ANDREA KIMI ANTONELLI: "QUESTA POLE LA DEDICO AD ALEX ZANARDI" "Sono contento per la pole, è stato finora un weekend complicato per il bilanciamento della nostra vettura e per gli aggiornamenti corposi che hanno portato gli altri team. Il primo gi - facebook.com facebook Kimi Antonelli a Miami: "Sessione pasticciata, ma ottimista per sabato". VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP x.com