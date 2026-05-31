Bezzecchi e l'abbraccio con Kimi Antonelli al Mugello dopo il trionfo | Mi fai gasare troppo

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria di Marco Bezzecchi nel GP d'Italia MotoGP al Mugello, Kimi Antonelli lo ha abbracciato nel parco chiuso: "Fai paura, mi fai gasare troppo". Il gesto racconta il legame tra due simboli del motorsport italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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