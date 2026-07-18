Kessie potrebbe trasferirsi alla Roma, che sta valutando l’offerta. La Juventus, invece, non ha ancora formalizzato una proposta ufficiale. I bookmaker indicano un alto rischio di sorpasso da parte dei giallorossi. Nel frattempo, il caso Celik, con il suo passaggio alla Roma, potrebbe influenzare le trattative di mercato di entrambe le squadre. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata finora.

Il caso Celik potrebbe avere effetti sul mercato di Juventus e Roma. L'acquisto del laterale turco da parte di Ricky Massara - passato poche settimane fa dai giallorossi ai bianconeri - apre nuovi scenari per il futuro di Franck Kessie, da tempo nel mirino di Spalletti ma su cui, nelle ultime ore, si è registrato un inserimento anche degli uomini mercato romanisti. Scopriamo allora le quote di Kessie alla Roma o alla Juventus sui principali siti di scommesse. È finita tra le polemiche l'avventura di Massara alla Roma: dopo le incomprensioni che si sono trascinate per tutta la stagione, il club ha preso le parti di Gasperini e allonato il direttore sportivo (oltre al senior advisor Ranieri), che oggi è ripartito dalla Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Kessie, che intrigo: la Roma può davvero soffiarlo alla Juve? Occhio ai bookie...

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