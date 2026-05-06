CdS – Che intrigo per Muharemovic | si inserisce la Juve per soffiarlo all’Inter oppure…

Sul fronte delle trattative di mercato, si fa strada l’interesse della Juventus nei confronti di Muharemovic, attualmente nel mirino di altre società. La situazione si complica ulteriormente con le voci di una possibile inserzione della squadra bianconera per assicurarsi il giocatore, che al momento è nel focus dell’Inter. La questione ha generato numerosi commenti sui social e alimenta un certo fermento tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-05-06 06:41:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: L’ Inter vuole Muharemovic, indipendentemente da quello che succederà con Bastoni. Nessuno a Milano vuole svendere il difensore, ma si cerca di capire se il centrale azzurro possa andar via a cifre importanti. Almeno 60 milioni. I nerazzurri si sono mossi da tempo sul centrale bosniaco del Sassuolo, ben consapevoli che con il Mondiale alle porte il prezzo potrebbe lievitare. La Juventus, però, non sta a guardare. E fa le sue mosse. Concrete. Se l’Inter non dovesse trovare l’accordo con il Sassuolo per i costi troppo alti dell’operazione, i bianconeri potrebbero provare riportare il ragazzo a Torino, forti del fatto che a loro spetta il 50% del prezzo di vendita.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Che intrigo per Muharemovic: si inserisce la Juve per soffiarlo all’Inter oppure… Notizie correlate Muharemovic Inter, si intromette la Juve: che intrigo per il difensore del Sassuolo! Ausilio non vuole andare oltre i 25 milioniMuharemovic Inter, si intromette la Juve: che intrigo per il difensore del Sassuolo! Ausilio non vuole andare oltre i 25 milioni Stadio Flaminio,... CdS – L’Inter vuole Muharemovic: nella trattativa con il Sassuolo però c’è il “nodo Juve” 2026-04-15 08:33:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: C’è Muharemovic in cima ai desideri dell’Inter per la difesa.