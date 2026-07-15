Kessié alla Juve è un affare che può decollare a breve | bianconeri a lavoro per limare le sue richieste Ultime

Da juventusnews24.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta lavorando per ingaggiare il centrocampista Franck Kessié a parametro zero, cercando di ridurre le sue richieste salariali. Sul giocatore ci sono anche Roma e Atalanta, ma la Juventus impone limiti alla cifra dello stipendio. L’interesse per Kessié, svincolato, ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, che monitorano la situazione. La trattativa potrebbe concretizzarsi a breve, con i bianconeri che cercano di definire gli ultimi dettagli.

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di Luca Fioretti Sul centrocampista ci sono anche Roma e Atalanta, ma la Juventus detta le regole e fissa il tetto per lo stipendio. L’opportunità di tesserare  Franck Kessié  a parametro zero ha inevitabilmente acceso i radar dei principali club di Serie A. Come riportato dall’edizione odierna di  Tuttosport, l’ex centrocampista del Milan fa gola a moltissimi club ed è finito nel mirino di una vera e propria concorrenza interna: in prima fila, pronte a dare battaglia alla  Juventus, ci sono infatti anche  Roma  e  Atalanta. I giallorossi e i bergamaschi fiutano il grande colpo a costo zero per rinforzare i rispettivi reparti nevralgici, ma la dirigenza bianconera non ha intenzione di farsi spaventare dall’inserimento delle rivali e prosegue dritta per la sua strada. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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