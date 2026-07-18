Kelly Doualla, 17 anni il 20 novembre, ha vinto gli Europei Under 18 di Rieti con un tempo di 11.14. Con questa prestazione, eguaglia il miglior risultato di Manuela Levorato a 16 anni e si piazza al secondo posto nelle classifiche italiane assolute, dietro solo a Zaynab Dosso. La giovane atleta ha migliorato il suo record personale e si conferma tra le più rapide in Italia nella sua categoria.

Kelly Doualla a 17 anni ancora non compiuti (lo farà il 20 novembre) continua a migliorarsi e scalare le classifiche assolute nazionali: l’azzurrina si è imposta agli Europei Under 18 di Rieti correndo in 11?14 in finale, con appena 0.6 ms di vento a favore. La sprinter azzurra eguaglia così una leggenda della velocità italiana: 11?14, infatti, è il primato personale di Manuela Levorato, centrato nel 2001 a Losanna e rimasto per quasi 23 anni record nazionale (fu eguagliato nel 2023 e battuto nel 2024). Davanti alla coppia Doualla-Levorato, dunque, resta solo l’atleta capace di sottrarre a Levorato il record nazionale, ovvero Zaynab Dosso, che ora detiene il primato italiano con 11?01, fatto segnare a Roma nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kelly Doualla eguaglia Manuela Levorato a 16 anni! Davanti solo Zaynab Dosso in Italia

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