Kelly Doualla ha vinto la finale dei 100 metri agli Europei U18 di atletica a Rieti, stabilendo un record europeo e completando la gara in un tempo molto rapido. La finale si è svolta nello Stadio Guidobaldi, dove il 16enne ha dimostrato una notevole prestazione sul rettilineo.

Kelly Doualla ha messo il turbo nella finale dei 100 metri agli Europei U18 di atletica, rispettando tutti i favori del pronostico sui 100 metri e sciorinando la sua promettente classe sul rettilineo dello Stadio Guidobaldi di Rieti. La 16enne lombarda ha conquistato la medaglia d’oro, dominando in maniera perentoria l’atto conclusivo e ampliando ulteriormente la propria bacheca giovanile, in cui campeggiano i sigilli agli Europei U20 e agli EYOF conseguiti la scorsa estate. L’allieva di Walter Monti si è resa protagonista di un eccellente tempo di reazione (0.116), è uscita soavemente dai blocchi di partenza e poi si è visto il gesto tecnico dello scorso anno, migliorato e perfezionato, non ancora ammirato negli ultimi mesi (stagionale di 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kelly Doualla divampa agli Europei U18: vittoria con tempo spaziale a 16 anni, benvenuti nel futuro! Record europeo

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