Zaynab Dosso apre la stagione a Savona | buona accelerazione crono ancillare verso la finale Doualla fatica

Zaynab Dosso ha inaugurato la stagione atletica al Meeting di Savona, gareggiando sui 100 metri nello stadio della Fontanassa. Durante la prova ha mostrato una buona accelerazione e ha ottenuto un crono che la avvicina alla finale. La sua performance è stata seguita anche da altri atleti, tra cui Doualla, che ha incontrato alcune difficoltà nella gara. La competizione ha visto la presenza di diversi velocisti, con tempi e prove che si sono susseguite nel pomeriggio.

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Zaynab Dosso ha aperto la propria stagione al Meeting di Savona, cimentandosi sui 100 metri sul rettilineo dello Stadio della Fontanassa. La Campionessa del Mondo sui 60 metri indoor ha corso la batteria in maniera accorta e con grande disinvoltura, mostrando subito un’ottima forma e una scioltezza dell’azione decisamente rimarchevole: il tempo di reazione è stato alto (0.194), ma poi è uscita in maniera dirompente dai blocchi di partenza e ha inscenato un’accelerazione degna di nota. La velocista emiliana si è fatta apprezzare nel suo fondamentale d’elezione, che un paio di mesi fa le aveva permesso di issarsi sul trono iridato nello sprint puro in sala: primi sessanta metri degni di nota, poi ha tenuto una buona accelerazione e si è lasciata andare, senza spingere nella parte conclusiva della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zaynab Dosso apre la stagione a Savona: buona accelerazione, crono ancillare verso la finale. Doualla fatica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Zaynab Dosso fissa la data del debutto stagionale sui 100: sfida generazionale a Savona con DouallaArchiviata una stagione indoor a dir poco trionfale, in cui si è laureata campionessa del mondo nei 60 metri a Torun, Zaynab Dosso comincerà a Savona... Zaynab Dosso spacca il secondo e lancia la candidatura all’oro! Alfred replica ai Mondiali Indoor, Doualla eliminataZaynab Dosso ha mostrato i muscoli nella semifinale dei 60 metri ai Mondiali Indoor, qualificandosi all’atto conclusivo con il miglior crono della... ITALIA SHOW! 4x100 MISTA AI MONDIALI Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso firmano il quarto pass azzurro per Pechino 2027: vinto il turno di ripescaggio alle World Relays di Gaborone in 40.69 e si vola in Cina! DIRETTA T x.com Zaynab Dosso apre la stagione a Savona: buona accelerazione, crono ancillare verso la finale. Doualla faticaZaynab Dosso ha aperto la propria stagione al Meeting di Savona, cimentandosi sui 100 metri sul rettilineo dello Stadio della Fontanassa. La Campionessa ... oasport.it Definita la programmazione di Zaynab Dosso: tanta Diamond League dopo il debutto a SavonaDopo aver contribuito in maniera decisiva alla qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027 delle staffette italiane 4x100 femminile e 4x100 mista in ... oasport.it