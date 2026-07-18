Due atlete italiane, Kelly Doualla e Zaynab Dosso, fanno parte di una squadra di staffetta 4x100 metri con obiettivi elevati. Zaynab Dosso, campionessa mondiale indoor sui 60 metri, ha conquistato il titolo poco prima di laurearsi, battendo la campionessa olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri. La formazione italiana si prepara a competere contro altre squadre di rilievo, con un focus sulla velocità e sulla compattezza del quartetto.

Zaynab Dosso si è laureata Campionessa del Mondo sui 60 metri indoor appena quattro mesi fa, battendo in maniera nitida Julien Alfred, semplicemente la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri. La velocista emiliana detiene il record italiano sul rettilineo con il crono di 11.01 siglato in occasione della semifinale degli Europei 2024, poi conclusi al terzo posto in quel di Roma. L’allieva di Giorgio Frinolli non è ancora riuscita a esprimersi al meglio durante la corrente stagione all’aperto, anche se la prestazione ventosa di Doha (11.01, +2,5 ms) e il riscontro di Savona (11.07, +2,0 ms) vanno tenuti in debita considerazione. Kelly Doualla è una delle grandi promesse dell’atletica tricolore, in possesso di doti tecniche notevoli e con margini di miglioramento che sembrano decisamente sostanziosi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kelly Doualla e Zaynab Dosso, l’Italia compone una 4×100 ambiziosa. Le altre candidate per il quartetto

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Mondiali di atletica indoor, Kelly Doualla e Zaynab Dosso in semifinale nei 60m

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