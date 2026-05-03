LIVE Atletica World Relays 2026 in DIRETTA | Zaynab Dosso porta l’Italia ai Mondiali nella mista! 4×100 maschile rimandata

Durante le gare dei World Relays 2026, l’atletica italiana ha ottenuto un risultato importante grazie a Zaynab Dosso, che ha contribuito a qualificare la squadra femminile ai Mondiali nella staffetta mista. La gara delle 4×100 maschile è stata invece rinviata. Durante la diretta, si è notato un buon ritmo nelle prestazioni di alcuni atleti, con cambi di squadra che hanno migliorato le posizioni e resistenze importanti da parte delle atlete italiane nelle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29: Che partenza di Alice Pagliarini che ha tenuto il ritmo delle migliori, qualcosa ha perso Hooper sul lanciato, bene i cambi nel finale per le azzurre, brava Pavese a resistere alla rimonta di chi arrivava da dietro 16.27: Azzurre ai piedi del podio senza Zaynab Dosso! Le azzurre hanno chiuso con il tempo di 42?61. Oro per la Giamaica con 42?00, argento per il Canada con il nuovo record nazionale di 42?17, bronzo per la Spagna con 42?31 16.26: OTTIMO QUARTO POSTO PER L’ITALIA NELLA 4×100 FEMMINILE! 16.21. Ancora Italia in gara nella 4×100 femminile. Non ci sarà Dosso che è stata scelta per qualificare la mista ma le azzurre sono comunque competitive.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Zaynab Dosso porta l’Italia ai Mondiali nella mista! 4×100 maschile rimandata Notizie correlate Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Zaynab Dosso porta l’Italia ai Mondiali nella mista! Attesa per la 4×100 maschile Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Zaynab Dosso porta l’Italia ai Mondiali nella mista! Azzurri rimandati al ranking nella 4×100 maschile Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: World Relays 2026 oggi in tv: orari domenica 3 maggio, streaming, italiani in gara; Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista, 4×100 e 4×400 donne azzurre in finale e a Pechino 2027!; World Relays 2026 oggi in tv: orari sabato 2 maggio, streaming, italiani in gara. LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista, 4×100 e 4×400 donne azzurre in finale e a Pechino 2027!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 14.05 con la seconda e ultima giornata del Mondiale di ... oasport.it World Relays 2026 oggi in tv: orari domenica 3 maggio, streaming, italiani in garaOggi domenica 3 maggio (a partire dalle ore 14.02) andrà in scena la seconda e ultima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette ... oasport.it L’Italia dell'Atletica si regala ancora un pass per i Mondiali di Pechino 2027. Alle World Relays di Gaborone, Botswana, la nostra staffetta mista 4x100 composta da Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso con il tempo strepitoso di 40.6 - facebook.com facebook World Relays, i quartetti per il Day 2 in Botswana 4x100 MX - Tardioli, Valensin, Bernardi, Dosso 4x100 U - Longobardi, Randazzo, Desalu, Ali 4x400 MX - Benati, Polinari, Aceti, Coiro 4x100 D - Pagliarini, Hooper, Kaddari, Pavese 4x400 D - Borga, Troiani, x.com