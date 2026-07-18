La Juventus Women ha battuto 2-0 il Servette nella prima amichevole stagionale. Le reti sono state segnate da Serturini e Cambiaghi, una per ciascun tempo. La partita si è conclusa con il successo delle bianconere, che hanno mantenuto il risultato fino al fischio finale.

di Francesco Spagnolo Juventus Women, le bianconere vincono 2-0 contro il Servette nella prima amichevole stagionale. Decidono Serturini e Cambiaghi. Buona la prima per la Juventus Women, che nel primo test stagionale è riuscita a imporsi 2-0 sul Servette grazie alle reti, una per tempo, di Serturini e Cambiaghi. Il debutto estivo delle bianconere ha subito mostrato indicazioni importanti per lo staff tecnico, evidenziando una condizione atletica già brillante e un’ottima amalgama tra le veterane e i nuovi innesti tattici. Il primo tempo ha visto le due compagini studiarsi a fondo nei minuti iniziali, con una serie di duelli serrati a centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Juventus Women, buona la prima amichevole. Servette superato 2-0

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus Women 3-0 Parma | HIGHLIGHTS Serie A Women

Notizie e thread social correlati

La Juventus Women apre la Serie A Women’s Cup: data e orario della prima partita col Como 1907La partita tra Como 1907 e Juventus Women segna l'inizio della seconda edizione della Serie A Women’s Cup.

Juventus Women in ritiro in Valle D’Aosta: date e tutti i dettagli. Prevista anche un’amichevoleLa Juventus Women si sta preparando per la nuova stagione con un ritiro in Valle d’Aosta, che si svolgerà a partire dalla prossima settimana.

Temi più discussi: Juventus Women: dal 14 al 19 luglio il ritiro estivo in Valle d'Aosta; Anche la Juventus Women in ritiro in Valle d’Aosta: sarà a Saint-Vincent e Châtillon; Calcio, Châtillon e Saint-Vincent hanno accolto la Juventus Women in ritiro fino al 19 luglio; La Juventus Women è pronta a un investimento importante per Alba Redondo.

Prima amichevole anche per la Juventus Women che sfida il Servette LIVE adesso Juventus Play juve.it/JuventusPlay YouTube juve.it/LIVE-JW-Servet… x.com

Juventus Women-Servette, 2-0: buona la prima per le bianconere, Serturini e Cambiaghi sugli scudiDurante il ritiro in Valle D'Aosta, le bianconere del neo-allenatore Isaac Guerrero affrontano il loro primo test stagionale contro il club ginevrino guidato da Cristian Toro. tuttojuve.com

Khelifi: La Juventus è una delle squadre più grandi al mondo. Arrivo con la voglia di imparare e…Lea Khelifi è una nuova giocatori della Juventus Women e ha raccontato quali sono le sue prime sensazioni dopo la firma con la squadra bianconera ... tuttojuve.com