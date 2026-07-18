Juventus Women buona la prima amichevole Servette superato 2-0
La Juventus Women ha battuto 2-0 il Servette nella prima amichevole stagionale. Le reti sono state segnate da Serturini e Cambiaghi, una per ciascun tempo. La partita si è conclusa con il successo delle bianconere, che hanno mantenuto il risultato fino al fischio finale.
di Francesco Spagnolo Juventus Women, le bianconere vincono 2-0 contro il Servette nella prima amichevole stagionale. Decidono Serturini e Cambiaghi. Buona la prima per la Juventus Women, che nel primo test stagionale è riuscita a imporsi 2-0 sul Servette grazie alle reti, una per tempo, di Serturini e Cambiaghi. Il debutto estivo delle bianconere ha subito mostrato indicazioni importanti per lo staff tecnico, evidenziando una condizione atletica già brillante e un’ottima amalgama tra le veterane e i nuovi innesti tattici. Il primo tempo ha visto le due compagini studiarsi a fondo nei minuti iniziali, con una serie di duelli serrati a centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Juventus Women 3-0 Parma | HIGHLIGHTS Serie A Women
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