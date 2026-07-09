Juventus Women in ritiro in Valle D’Aosta | date e tutti i dettagli Prevista anche un’amichevole
La Juventus Women si sta preparando per la nuova stagione con un ritiro in Valle d’Aosta, che si svolgerà a partire dalla prossima settimana. Durante il periodo di allenamento, è prevista anche una partita amichevole contro il Servette. La squadra svolgerà sessioni di allenamento e test fisici, con la presenza di tutto lo staff tecnico e le giocatrici. La data esatta dell’amichevole e le altre attività non sono state ancora rese pubbliche.
di Mauro Munno Juventus Women in ritiro Valle D’Aosta: date e tutti i dettagli. Prevista anche un’amichevole contro il Servette. La Juventus Women va in ritiro in Valle d’Aosta. Una volta ultimata la prima parte di preparazione a Vinovo, la squadra di Guerrero si trasferirà tra Châtillon e Saint-Vincent dal 14 al 19 luglio. Prevista anche un’amichevole sabato 18 luglio alle ore 17.30 con il Servette. Ultimissime Juve LIVE: le principali trattative di giornata IL COMUNICATO – Ai nastri di partenza la preparazione estiva della Juventus Women in vista della nuova stagione: le bianconere, ritrovatesi a Vinovo il 7 luglio agli ordini del nuovo Mister Isaac Guerrero, dal 14 al 19 luglio si sposteranno in Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Juventus Women: dal 14 al 19 luglio il ritiro estivo in Valle d'Aosta juve.it/Women-ritiro - X x.com
Riparte la Juventus Women! Dopo il ritrovo a Vinovo del 7 luglio agli ordini del nuovo tecnico Isaac Guerrero, le bianconere si preparano al ritiro estivo in Valle d’Aosta: dal 14 al 19 luglio la squadra lavorerà tra Châtillon e Saint-Vincent Gli allenamenti facebook
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