Juventus Women in ritiro in Valle D’Aosta | date e tutti i dettagli Prevista anche un’amichevole

Notizia in breve

La Juventus Women si sta preparando per la nuova stagione con un ritiro in Valle d’Aosta, che si svolgerà a partire dalla prossima settimana. Durante il periodo di allenamento, è prevista anche una partita amichevole contro il Servette. La squadra svolgerà sessioni di allenamento e test fisici, con la presenza di tutto lo staff tecnico e le giocatrici. La data esatta dell’amichevole e le altre attività non sono state ancora rese pubbliche.