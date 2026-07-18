Durante la prima amichevole stagionale, la Juventus ha subito un infortunio al ginocchio di Jeff Ekhator, che si è subito fermato. Al suo posto è entrato Openda. La partita è iniziata con questa sostituzione imprevista, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dell’attaccante. La squadra ha proseguito senza Ekhator, che è stato immediatamente sostituito a causa del problema fisico.

La prima amichevole stagionale della Juventus inizia con il piede sbagliato per Luciano Spalletti, che perde subito uno dei due nuovi acquisti del mercato estivo: Jeff Ekhator. L'attaccante ex Genoa era partito titolare per la sua prima partita in maglia bianconera, ma poco prima della mezz'ora di gioco è dovuto uscire (al suo posto Openda) per un problema fisico accusato dopo il contrasto con un avversario. Nelle prossime ore il classe 2006 si sottoporrà agli esami del caso, ma l'apprensione è già alta in casa Juve per un infortunio ch potrebbe precludere la preparazion del ragazzo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, Ekhator va subito ko: problema al ginocchio, al suo posto Openda

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