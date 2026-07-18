Durante l'amichevole tra Basilea e Juventus, un calciatore è uscito dal campo dopo uno scontro e è stato sostituito da Openda. La partita si è conclusa con un pareggio a zero. La gara, valida come prima amichevole estiva, rappresenta il primo impegno ufficiale della Juventus dopo quasi due mesi di pausa. La squadra ha affrontato il match con il nuovo organico, senza ulteriori sostituzioni oltre a quella segnalata.

di Andrea Bargione Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. 23? TIRO DI BOGA! – Grande giocata e triangolazione tra Cambiaso e Boga sulla sinistra, poi l’ex Nizza provail tiro in porta ma Omlin respinge 18? CI PROVA ADZIC! – I bianconeri lavorano bene in mezzo al campo, facendo girare il pallone poi sulle corsie esterne: Poi Locatelli cerca Adzic che prova il tiro, respinge Omlin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Basilea Juve 0-0 LIVE: esce Ekhator dopo uno scontro in campo, entra Openda

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