Il ritiro della Roma è appena cominciato e c’è già il primo infortunio stagionale. E non si tratta di un problema da poco. Robinio Vaz, infatti, ha rimediato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’attaccante francese ha interrotto l’allenamento mattutino e ha svolto nel pomeriggio gli esami strumentali che hanno dato un esito decisamente poco confortante, considerato che dovrà saltare tutta la prima parte del ritiro. Il ritorno in campo, infatti, è previsto per la metà di agosto, anche se potrebbe essere anticipato di qualche giorno in base all’evoluzione clinica dell’infortunio. Il che complica anche i piani di mercato per il 19enne arrivato a gennaio dal Marsiglia e che non ha mai convinto pienamente Gasperini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, in ritiro Vaz va subito ko: lesione al collaterale

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Lesione al legamento per Robinio Vaz, tegola RomaRobinio Vaz ha subito una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

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