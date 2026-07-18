Randal Kolo Muani preferirebbe trasferirsi alla Juventus, ma finora non è stato raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain. L'Atletico Madrid ha offerto 20 milioni di euro per un trasferimento di Gonzalez. La trattativa tra le squadre coinvolte rimane aperta, ma al momento nessuna delle parti ha confermato un'intesa definitiva. La situazione resta in evoluzione e non sono stati fissati tempi per una risoluzione.

Torino, 18 luglio 2026 - La volontà del giocatore non basta, almeno per ora. Randal Kolo Muani continua a mettere la Juventus in cima alle proprie preferenze, ma il nodo resta l'accordo con il Paris Saint-Germain. Dopo settimane di contatti, la trattativa non ha ancora trovato il punto d'incontro e, allo stato attuale, il ritorno dell'attaccante francese in bianconero appare decisamente più complicato rispetto a qualche settimana fa. Il problema è soprattutto di natura economica. La Juventus ha ribadito la propria disponibilità a costruire un'operazione in prestito con riscatto, eventualmente destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, tuttavia i parigini si stanno negando e chiedono almeno 40 milioni a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, dura per Kolo Muani: non c’è accordo. Atletico-Gonzalez: offerti 20 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVENTUS - KOLO MUANI: ACCORDO TOTALE!

Notizie e thread social correlati

Juve-Psg, distanza di 20 milioni per Kolo Muani. Bloccato Pellegrino del ParmaLa trattativa tra Juventus e Psg per l'acquisto di Kolo Muani resta aperta, con una differenza di 20 milioni di euro tra domanda e offerta.

Ultimissime Juve LIVE: il PSG non dà più precedenza alla Juve per Kolo Muani, Nico Gonzalez potrebbe restareIl Paris Saint-Germain ha deciso di non mettere più la Juventus in cima alla lista per l'acquisto di Kolo Muani.

Temi più discussi: Salta anche Kolo Muani? L’affare Juve in salita: no del Psg all’ultima offerta; Da Kolo Muani a Estupinan: le 5 trattative che vi siete persi oggi (13/07); Perché il mercato della Juventus non decolla, difficoltà per Dibu Martinez e Kolo Muani: la situazione e le possibili alternative; Napoli - Lazio.

Juve, dura per Kolo Muani: non c’è accordo. Atletico-Gonzalez: offerti 20 milioniDifficoltà sull’asse Parigi-Torino: differenza importante tra richiesta e offerta per Kolo Muani. L’Atletico ci prova per Nico Gonzalez, ma la prima proposta è bassa: no della Juventus ... msn.com

Juve, tough negotiations over Kolo Muani: no agreement reached. Atletico Madrid and Gonzalez: €20 million offered.Difficulties on the Paris-Turin route: a significant gap between the asking price and the offer for Kolo Muani. Atlético Madrid are interested in Nico Gonzalez, but their initial offer is low; Juventu ... sport.quotidiano.net