Ultimissime Juve LIVE | il PSG non dà più precedenza alla Juve per Kolo Muani Nico Gonzalez potrebbe restare

Il Paris Saint-Germain ha deciso di non mettere più la Juventus in cima alla lista per l'acquisto di Kolo Muani. Nel frattempo, Nico Gonzalez potrebbe restare nella squadra attuale, senza trasferimenti imminenti. Le notizie di oggi riguardano principalmente le mosse di mercato dei club e le possibili conferme o cambiamenti nelle rose. La giornata ha visto aggiornamenti in tempo reale sulla situazione dei giocatori e sulle trattative in corso.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 9 luglio 2026. La Juve non fa sconti per Nico Gonzalez: perché può rientrare nei piani di Spalletti. Ore 14:30 – La Juve non fa sconti per Nico Gonzalez: perché l’argentino di rientro dall’Atletico può rientrare nei piani di Spalletti Kolo Muani Juve, ora il PSG non dà più priorità ai bianconeri: la situazione. Ore 12:30 – Kolo Muani Juve, ora il PSG non dà più priorità ai bianconeri: la situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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