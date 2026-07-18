La Juventus ha acquisito in poche ore il difensore Celik, che era in scadenza con la Roma. Questa operazione potrebbe influenzare il futuro di Kalulu, che potrebbe lasciare la squadra se riceve un’offerta importante. Non sono stati resi noti dettagli specifici sull’accordo o sulle cifre coinvolte. La cessione di Celik potrebbe aprire spazio e opportunità per altri giocatori nel reparto difensivo. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Il difensore francese potrebbe salutare i bianconeri in caso di offerta importante: ecco cosa sta succedendo. Colpaccio improvviso della Juve, che si è assicurata in pochissime ore il cartellino di Celik (in scadenza con la Roma). Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero: “ Zeki Çelik è un nuovo calciatore della Juventus. L’esterno turco ha sottoscritto un accordo che lo legherà al Club bianconero fino al 30 giugno 2029. Classe 1997, Çelik arriva a Torino forte di un importante bagaglio di esperienza maturato, nel periodo più recente, tra Francia e Italia. Dopo essersi distinto in patria fino al 2018, ha disputato quattro stagioni al Lille, dove ha contribuito alla conquista di un campionato francese e di una Supercoppa di Francia, mettendosi in luce per costanza e affidabilità “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, con l’arrivo di Celik può cambiare il futuro di Kalulu: i dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’arrivo di Celik può cambiare il destino di Kalulu? I piani della Juventus e i possibili scenariUna nuova trattativa potrebbe coinvolgere un difensore, con l’arrivo di un giocatore proveniente dall’estero.

Leggi anche: Kalulu può lasciare la Juve dopo l’arrivo di Celik? Cosa si cela dietro la mossa dei bianconeri

Temi più discussi: Calciomercato: blitz della Juve per Celik, l'ex Roma arriva a parametro zero; Così la Juve ha soffiato Celik alla Roma: il blitz segreto e la mossa di Massara; L'arrivo alla Continassa, le foto in maglia Juve e l'allenamento: la prima giornata di Celik in bianconero; Juve, preso lo svincolato Celik: il turco ha firmato un contratto di tre anni.

L'arrivo alla Continassa, le foto in maglia #Juve e l'allenamento: la prima giornata di Celik in bianconero x.com

Resta solo Yildiz! La Juve vende, quasi tutti in uscita: cosa succede da Bremer a KaluluTORINO - Sì, l’hanno pensato tutti. Con l’arrivo di Celik alla Juve, il focus del discorso si è spostato su Pierre Kalulu: e ora? Eh, ora si ragionerà con più serenità, con maggiore lucidità, nettamen ... msn.com

Colpo Juve Stabia, in attacco ufficiale l'arrivo di Caccavo dal BolognaLa Juve Stabia c'è, ed è attivissima sul mercato. Dopo Patanè e Douglas, il diesse Stefanelli chiude l'accordo con il ... msn.com