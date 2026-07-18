Zeki Celik si è presentato ai canali ufficiali della Juventus, esprimendo soddisfazione per l'esito della trattativa. Ha dichiarato di essere felice di essere arrivato e di aver concluso positivamente le negoziazioni. Ha aggiunto di essere entusiasta e di giocare con passione, promettendo di dare il massimo. La sua presentazione si è concentrata sulla sua contentezza e sulla volontà di raggiungere gli obiettivi con la squadra.

"Sono davvero felice di essere qui e di come è andata la trattativa, sono entusiasta: chi mi conosce sa che verrà uno Zeki sempre al massimo che gioca con passione, speriamo a centrare gli obiettivi prefissati": il nuovo calciatore della Juventus, Zeki Celik, si presenta ai canali ufficiali del club. "Ho incontrato il mister e i compagni, è stato bello rompere il ghiacchio - ha aggiunto il turco - e conosco tanti giocatori che hanno lavorato con Spalletti: mi hanno detto che è eccezionale e che dà tanto ai suoi ragazzi, è un grande allenatore di successo". Alla Continassa troverà il suo connazionale Yildiz: "Mi ha mandato un vocale per dirmi che era contento del mio arrivo e che faremo grandi cose, ha una personalità straordinaria ed è il futuro della Juve" ha concluso Celik. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, Celik: "Felice di come è andata la trattativa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Celik alla Juventus: com’è andata l’affare, secondo Gianluca Di MarzioSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il trasferimento di Celik alla Juventus è stato definito come un affare importante nel calciomercato.

La Roma è vicina alla trattativa per Celik, Cristante e Mancini dopo il rinnovo di DybalaLe trattative di mercato della Roma si concentrano su Celik, Cristante e Mancini, con incontri in corso tra le parti.

Temi più discussi: Di Gregorio, c'è il Leeds: il club inglese può affondare il colpo già questa settimana; Roma, Celik torna sabato a Trigoria: ecco quando arriverà la firma sul rinnovo di contratto; Muharemovic lascia il Sassuolo: ufficiale il passaggio al Leeds; Maldini ha detto sì: sarà dt dell'Italia. Con lui arriva anche Leonardo.

Fratelli Romanisti, ve lo dico chiaramente. Potete far finta quanto vi pare di essere indifferenti, o addirittura felici, della sòla che c'ha tirato #Celik con la #Juve. Ma se ne accorgono tutti che state come er cane de Mustafà: quello che... x.com

Juve: Celik, 'felice di come è andata la trattativa'(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Sono davvero felice di essere qui e di come è andata la trattativa, sono entusiasta: chi mi conosce sa che verrà uno Zeki sempre al massimo che gioca con passione, speriamo ... corrieredellosport.it

Celik dimentica la Roma: Felice di essere alla Juve, ho già legato con i miei compagni. Darò tuttoPrima intervista da giocatore dei bianconeri per il terzino turco: parole d'elogio per Spalletti e retroscena su Yildiz ... corrieredellosport.it