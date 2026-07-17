Celik alla Juventus | com’è andata l’affare secondo Gianluca Di Marzio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il trasferimento di Celik alla Juventus è stato definito come un affare importante nel calciomercato. La notizia è stata confermata da diverse testate straniere, tra cui TransfermarktWEB, che ne hanno dato risalto come una delle operazioni più rilevanti recenti. I dettagli specifici sull’accordo non sono stati diffusi, ma l’acquisto di Celik rappresenta un punto di interesse nel mercato estivo.

2026-07-17 15:41:00 Vera e propria bomba di calciomercato? Ecco quanto riportato poco fa su alcune fra le maggiori testate giornalistiche straniere: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it “La situazione di Celik si è conclusa con un passaggio a sorpresa alla Juventus perché, diciamocelo, è stata una sorpresa. Nell’arco di 48 ore, le ultime 48 ore, la Juventus ha deciso di fare davvero sul serio, spinta da Ricky Massara, che sapeva benissimo quanto fosse affidabile il giocatore e quanto potesse essere utile a Spalletti in più ruoli. “Volevano anche superare la concorrenza di altri club, perché c’erano club in Turchia, Galatasaray E Fenerbahçe C’era la Fiorentina, che si era avvicinata al giocatore con un’offerta molto importante, e poi ovviamente c’era la Roma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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